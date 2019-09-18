Konya 1 kişinin öldüğü kaza anı kameraya yansıdı
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1 kişinin öldüğü kaza anı kameraya yansıdıKonya'nın Ilgın ilçesinde TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü Mustafa Güner'in öldüğü kaza anı, mobese kamaresına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:39 Kaynak: DHA
1 kişinin öldüğü kaza anı kameraya yansıdı
Konya'nın Ilgın ilçesinde TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü Mustafa Güner'in öldüğü kaza anı, mobese kamaresına yansıdı.
Kaza, 14 Eylül Cumartesi günü Otogar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Emrah Kılıçer'in kullandığı 42 GV 915 plakalı TIR, kavşakta Mustafa Güner yönetimindeki 42 AB 628 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza da sürücü Güner yaşamını yitirdi. Kaza anı ise mobesse kamerana yansıdı.
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