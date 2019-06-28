Son Dakika Haberleri: KONYA 10 bin dekar hububat ekili arazi yandı
Son Dakika Güncel Haber

KONYA 10 bin dekar hububat ekili arazi yandı

20 dakika önce

10 bin dekar hububat ekili arazi yandıKonya'nın Ereğli ilçesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, yaklaşık 10 bin dekarlık hububat ekili arazi küle döndü.

10 bin dekar hububat ekili arazi yandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, yaklaşık 10 bin dekarlık hububat ekili arazi küle döndü.
Ereğli'nin Beyköyü ve Gökçeyazı Mahallesi arasında belirlenemeyen nedenle bir tarlada yangın çıktı. Rüzgar ve tarlalarda hububat ekili olması nedeniyle alevler hızla diğer tarlalara sıçradı. Yangını gören çiftçiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, arasöz ve iş makinesi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevler söndürüldü. Yapılan ilk incelemede 10 veya 12 kişiye ait, yaklaşık 10 bin dekarlık arazinin küle döndüğü saptandı.
KONYA 10 bin dekar hububat ekili arazi yandı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:21 Kaynak: DHA
Ereğli, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayete kurban giden öğretmenin yaralı kardeşi kurtarılamadı Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldüren caninin üzerinden cinsel gücü artırıcı hap çıktı! Son dakika! BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD'ye devrine onay verdi Genç kız parkta dehşeti yaşadı! Erkek arkadaşı böyle sakinleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 17:41:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KONYA 10 bin dekar hububat ekili arazi yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]