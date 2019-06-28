KONYA 10 bin dekar hububat ekili arazi yandı
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10 bin dekar hububat ekili arazi yandıKonya'nın Ereğli ilçesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, yaklaşık 10 bin dekarlık hububat ekili arazi küle döndü.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:21 Kaynak: DHA
10 bin dekar hububat ekili arazi yandı Konya
'nın Ereğli
ilçesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, yaklaşık 10 bin dekarlık hububat ekili arazi küle döndü.
Ereğli'nin Beyköyü ve Gökçeyazı
Mahallesi arasında belirlenemeyen nedenle bir tarlada yangın çıktı. Rüzgar ve tarlalarda hububat ekili olması nedeniyle alevler hızla diğer tarlalara sıçradı. Yangını gören çiftçiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, arasöz ve iş makinesi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevler söndürüldü. Yapılan ilk incelemede 10 veya 12 kişiye ait, yaklaşık 10 bin dekarlık arazinin küle döndüğü saptandı.
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