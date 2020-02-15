Konya 11 apartmandan 25 çift ayakkabıyı numaralarını kontrol edip, çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya 11 apartmandan 25 çift ayakkabıyı numaralarını kontrol edip, çaldı - Son Dakika

Konya 11 apartmandan 25 çift ayakkabıyı numaralarını kontrol edip, çaldı

6 saat önce

11 apartmandan 25 çift ayakkabıyı numaralarını kontrol edip, çaldıKONYA'da 11 adresten 25 çift ayakkabı çalan Muharrem Kağan Atalay (25) tutuklandı.

11 apartmandan 25 çift ayakkabıyı numaralarını kontrol edip, çaldı

KONYA'da 11 adresten 25 çift ayakkabı çalan Muharrem Kağan Atalay (25) tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Atalay'ın çalacağı ayakkabıların numaralarını kontrol ettiği görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 günde şehir merkezinde bulunan 11 apartmanda, kapı önlerindeki ayakkabıların çalınması üzerine araştırma başlattı. Apartmanlara ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 6 suçtan poliste kaydı olan ve Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'uyuşturucu' suçundan aranan Muharrem Kağan Atalay olduğunu tespit etti. Polis, Atalay'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Atalay, çaldığı ayakkabıları, Eski Garaj Bölgesi'nde kurulan ikinci el eşyaların satıldığı pazarda sattığını itiraf etti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen hırsızlık olaylarında, Atalay'ın çalacağı ayakkabıların numaralarını kontrol ettiği görüldü. Adliyeye sevk edilen Muharrem Kağan Atalay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya 11 apartmandan 25 çift ayakkabıyı numaralarını kontrol edip, çaldı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:22 Kaynak: DHA
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