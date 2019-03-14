Son Dakika Haberleri: Konya 11 Aylık Bebeğin Cansız Bedeni, Atık Su Çukurunda Bulundu

Konya 11 Aylık Bebeğin Cansız Bedeni, Atık Su Çukurunda Bulundu

1 saat önce

11 aylık bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulunduKONYA'nın Emirgazi ilçesinde bir yayla evinde 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı'nın cansız bedeni, evin arkasındaki atık su çukurunda bulundu.

Konya 11 Aylık Bebeğin Cansız Bedeni, Atık Su Çukurunda Bulundu, System.String[]
11 aylık bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde bir yayla evinde 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı'nın cansız bedeni, evin arkasındaki atık su çukurunda bulundu. Minik bebeğin, annesi ahırdaki hayvanlara yem verdiği sırada, emekleyerek evden çıkıp çukura düştüğü üzerinde duruluyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kale Mahallesi'ne bağlı Hamdiler Yaylası'nda meydana geldi. Selda Bayrakçı (28), ahırdaki hayvanlara yem verdikten sonra odaya geri döndüğünde kızı Nisan Düriye'nin olmadığını fark etti. Evde ve çevresinde bebeğini arayan anne Bayrakçı, kızını hareketsiz halde, evin arkasında üstü açık atık su çukurunda buldu. Eşi Menderes Bayrakçı, tarlada çift süren Selda Bayrakçı, kayınbiraderi Zafer Bayrakçı'dan yardım istedi. Zafer Bayrakçı, yeğenini sudan çıkararak Emirgazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar yaptığı kontrolde Nisan bebeğin öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemede evin giriş kapısı ile çukurun arasındaki mesafenin yaklaşık 16 metre ve derinliğinin de 2 metre olduğu belirlendi. Minik Nisan'ın cesedi de otopsi için Konya'ya gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:36 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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