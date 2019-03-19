Konya 13 Köpek, Yol Kenarında Ölü Bulundu

13 köpek, yol kenarında ölü bulunduKONYA'da çuval içerisinde yol kenarına bırakılan 13 ölü köpek bulundu.

13 köpek, yol kenarında ölü bulundu



KONYA'da çuval içerisinde yol kenarına bırakılan 13 ölü köpek bulundu.



Olay, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Şahin Arık, dün akşam saatlerinde aracıyla geçerken yolun kenarında çok sayıda köpeği çuvalların yanında hareketsiz yatarken buldu. Aracından inip köpeklere bakan Arık, 13 köpeğin öldüğünü gördü. Bu olayın tam bir vahşet olduğunu söyleyen Şahin Arık, Bu bölgede çok sayıda köpek var. Bende zaman zaman onlara yiyecek veriyordum. Dün akşam geçerken gördüm. Yanlarında çuvallar vardı. Muhtemelen çuvalın içerisine konulup atılmış. Bu bir vahşet dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Tam Bir Vahşet! Yol Kenarında 13 Köpek Ölüsü Bulundu

Eşini Başından Vuran Cani Kocadan, Kan Donduran Sözler: Karımı Öldürdüm, Gidin Evden Alın

Fethullah Gülen'in Kardeşi Salih Gülen, Saklandığı Evde Ölü Bulundu

Endonezya'yı Sel Vurdu: En Az 92 Ölü, 160 Yaralı