Konya 15 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya 15 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Konya 15 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

6 saat önce

15 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktıKONYA'da 15 yıldır kayıp olarak aranan Necati Keleş'in (46), ilaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı.

15 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

KONYA'da 15 yıldır kayıp olarak aranan Necati Keleş'in (46), ilaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili Keleş'in eşi Sebahat B., üvey oğlu Hüseyin B., kayınbiraderi Mustafa Y. ve eşinin akrabası Kadir B. gözaltına alındı.

Çumra ilçesinde oturan Necati Keleş'in ailesi, 19 Kasım 2005 tarihinde güvenlik güçlerine giderek kayıp müracaatında bulundu. O dönemde yapılan aramalarda Keleş'in izine rastlanılmadı. Aradan geçen zamanın ardından Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keleş'in bulunması için yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurdu. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından Keleş'in eşi Sebahat B., üvey oğlu Hüseyin B., kayınbiraderi Mustafa Y. ve eşinin akrabası Kadir B. gözaltına alındı. Şüphelilerin Necati Keleş'i evinde ilaçla uyutup iple boğduktan sonra cesedini Kadir B.'nin kamyonetiyle Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesinde dağlık alana gömdüğü belirlendi. Bunun üzerine bölgede yapılan kazı çalışmasının ardından Keleş'in cesedi ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya 15 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Çumra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:52 Kaynak: DHA
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