Konya 2 bin sürücüye 1 milyon TL para cezası - Son Dakika

KONYA'da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 2 bin 219 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 1 milyon 100 bin 28 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir çok noktada uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler yaptıkları uygulamalarda, 921 sürücüye hız sınırı ihlali, 398 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 169 sürücüye park yasağı, 219 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 56 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve 444 sürücüye ise çeşitli maddelerden olmak üzere toplam 2 bin 219 sürücüye 1 milyon 100 bin 28 TL para cezası kesildi. 48 araç da trafikten men edildi.