KONYA 2'nci katın penceresinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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KONYA 2'nci katın penceresinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
6 saat önce
2'nci katın penceresinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıKONYA'nın Beyşehir ilçesinde bir binanın 2'nci katında kullanılmayın bir evin açık penceresinin önünde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
2'nci katın penceresinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bir binanın 2'nci katında kullanılmayın bir evin açık penceresinin önünde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, bugün öğle saatlerinde Evsat Mahallesi'nde geldi. Bir binanın 2'nci katında kullanılmayın evin açık olan penceresinin önünde bir kedinin mahsur kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:39 Kaynak: DHA
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