Konya 2020 yılında da ihracat hedeflerine ilerliyor

Eylül ayında ihracat rekoru kıran Konya, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Eylül'de ihracatını yüzde 22.80 artıran Konya, 203 milyon dolar ihracat yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Eylül ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin ihracatı Temmuz'da geçtiğimiz yılın temmuz ayına göre yüzde 4,8 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu. Eylül'de Konya ise 203 milyon 201 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakama göre Konya, Türkiye ihracatından 1.36 pay alarak il bazında 10. sıraya yükseldi. İhracat 2020 yılının Ağustos ayına göre de yüzde 29,75 oranında artış gösterdi. 2020 yılı dokuz aylık ihracat rakamı ise 1 milyar 529 milyon oldu. İlk 9 ayda Konya ihracatını yüzde 2,60 artırdı.

İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk Konya'nın Temmuz ayından sonra Eylül ayında da ihracat rekoru kırarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığını söyledi. Başkan Öztürk, "Küresel ticaretteki yavaşlamanın etkisi ile ülkemiz ve şehrimiz ihracatında Nisan ve Mayıs ayında düşüş gözlemlemiştik. Haziran'da ise Konya yüzde 55,26 artırarak yeniden yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağını göstermişti. 2020'nin ikinci yarısından itibaren yeniden hızlı ihracat artışı yakalayacağımızı öngörüyorduk. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan çeyrekte Konya tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Eylül ayında ilk defa aylık olarak 200 milyon dolar barajını aşan şehrimiz 203,2 milyon dolar ihracat yaptı. Türkiye'nin ihracatında yüzde 4,8 artış olduğu Eylül ayında Konya ihracatını yüzde 22.80 oranında artırma başarısı göstermiştir. Bir önceki aya göre ise yüzde 29,75 artan ihracatımızın yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Küresel salgın sebebiyle tüm dünyada ekonomilerin yavaşladığı, küresel ticaretin durduğu bir ortamda ihracatı artırmak şehrimiz adına bir başarıdır. 2020 yılında da ihracatımızın bir önceki yıla göre pozitif artarak şehrimizin 2 milyar doların üzerinde rakamlara ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

"Online B2B programları katkı sağladı"

Başkan Öztürk, Konya Ticaret Odası olarak salgın sürecinde sürekli olarak ihracatçı firmalarla durum değerlendirmek amacıyla istişare toplantıları düzenleyerek yılın ikinci yarısı için yol haritası üzerinde çalıştıklarını kaydederek, "Bununla birlikte ihracatta sanal ticaret heyetleri ile çıkış yakalamak için üyelerimizin katılımıyla Online B2B programları başlattık. Yıl içerisinde Orta Asya, Avrupa, Orta ve Güney Amerika, Kuzey Afrika gibi bölgelerden ülkelerle online B2B organizasyonları programlayarak her ay bir ülke ile Konyalı ihracatçıları sanal ticaret heyetleri ile buluşturduk. Ayrıca pandemi sürecine rağmen KTO - Dış Ticaret Merkezimizde çalışmalarımızı sürdürerek firmalarımızı doğru pazar ve doğru müşteri ile buluşması için bire bir danışmanlık hizmetimizi devam ettirdik. Tüm bu çalışmalarımızın karşılık bulduğunu görmekten dolayı mutluyuz. Şehrimiz ihracatına katkı sağlamak için inançla çalışan, emek harcayan Konyalı müteşebbislerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA