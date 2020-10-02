Konya 2020 yılında da ihracat hedeflerine ilerliyor - Son Dakika

Konya 2020 yılında da ihracat hedeflerine ilerliyor

Eylül ayında ihracat rekoru kıran Konya, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı.

Konya 2020 yılında da ihracat hedeflerine ilerliyor, System.String[]

Eylül ayında ihracat rekoru kıran Konya, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Eylül'de ihracatını yüzde 22.80 artıran Konya, 203 milyon dolar ihracat yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Eylül ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin ihracatı Temmuz'da geçtiğimiz yılın temmuz ayına göre yüzde 4,8 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu. Eylül'de Konya ise 203 milyon 201 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakama göre Konya, Türkiye ihracatından 1.36 pay alarak il bazında 10. sıraya yükseldi. İhracat 2020 yılının Ağustos ayına göre de yüzde 29,75 oranında artış gösterdi. 2020 yılı dokuz aylık ihracat rakamı ise 1 milyar 529 milyon oldu. İlk 9 ayda Konya ihracatını yüzde 2,60 artırdı.

İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk Konya'nın Temmuz ayından sonra Eylül ayında da ihracat rekoru kırarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığını söyledi. Başkan Öztürk, "Küresel ticaretteki yavaşlamanın etkisi ile ülkemiz ve şehrimiz ihracatında Nisan ve Mayıs ayında düşüş gözlemlemiştik. Haziran'da ise Konya yüzde 55,26 artırarak yeniden yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağını göstermişti. 2020'nin ikinci yarısından itibaren yeniden hızlı ihracat artışı yakalayacağımızı öngörüyorduk. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan çeyrekte Konya tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Eylül ayında ilk defa aylık olarak 200 milyon dolar barajını aşan şehrimiz 203,2 milyon dolar ihracat yaptı. Türkiye'nin ihracatında yüzde 4,8 artış olduğu Eylül ayında Konya ihracatını yüzde 22.80 oranında artırma başarısı göstermiştir. Bir önceki aya göre ise yüzde 29,75 artan ihracatımızın yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Küresel salgın sebebiyle tüm dünyada ekonomilerin yavaşladığı, küresel ticaretin durduğu bir ortamda ihracatı artırmak şehrimiz adına bir başarıdır. 2020 yılında da ihracatımızın bir önceki yıla göre pozitif artarak şehrimizin 2 milyar doların üzerinde rakamlara ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

"Online B2B programları katkı sağladı"

Başkan Öztürk, Konya Ticaret Odası olarak salgın sürecinde sürekli olarak ihracatçı firmalarla durum değerlendirmek amacıyla istişare toplantıları düzenleyerek yılın ikinci yarısı için yol haritası üzerinde çalıştıklarını kaydederek, "Bununla birlikte ihracatta sanal ticaret heyetleri ile çıkış yakalamak için üyelerimizin katılımıyla Online B2B programları başlattık. Yıl içerisinde Orta Asya, Avrupa, Orta ve Güney Amerika, Kuzey Afrika gibi bölgelerden ülkelerle online B2B organizasyonları programlayarak her ay bir ülke ile Konyalı ihracatçıları sanal ticaret heyetleri ile buluşturduk. Ayrıca pandemi sürecine rağmen KTO - Dış Ticaret Merkezimizde çalışmalarımızı sürdürerek firmalarımızı doğru pazar ve doğru müşteri ile buluşması için bire bir danışmanlık hizmetimizi devam ettirdik. Tüm bu çalışmalarımızın karşılık bulduğunu görmekten dolayı mutluyuz. Şehrimiz ihracatına katkı sağlamak için inançla çalışan, emek harcayan Konyalı müteşebbislerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Cumhuriyet, İhracat, Eylül, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya 2020 yılında da ihracat hedeflerine ilerliyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller
Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti         
21:18
Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi         
21:01
Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı         
20:26
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi         
19:54
AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı         
19:03
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı         
17:28
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 21:38:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya 2020 yılında da ihracat hedeflerine ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei