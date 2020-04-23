KONYA 23 Nisan nedeniyle çatıya bayrak dikti - Son Dakika

23 Nisan nedeniyle çatıya bayrak dikti

KONYA'da bir kişinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evin bahçesindeki müştemilatının çatısına sopadan yaptığı direkle Türk bayrağı dikti. O anlarda çevredeki binada oturanlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı genelgesi nedeniyle buruk kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda renkli görüntülerde ortaya çıktı. Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde oturan 1 kişinin, evin banhçesindeki müştemilatının çatısına sopadan yaptığı direkle Türk bayrağı dikti. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.