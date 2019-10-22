Son Dakika Haberleri: Konya 27 ilde fetö operasyonu 60 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Konya 27 ilde fetö operasyonu 60 gözaltı kararı

Konya 27 ilde fetö operasyonu 60 gözaltı kararı

7 dakika önce

27 ilde FETÖ operasyonu 60 gözaltı kararıKonya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları tespit edilen 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

27 ilde FETÖ operasyonu 60 gözaltı kararı

Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları tespit edilen 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusundaü, örgütteki 60 isim daha tespit edildi. Bunun üzerine TSK'daki askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 60 kişi hakkında, 'FETÖPDY terör örgtüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. Şüphelilerin örgüt içinde molla-genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan-gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptıkları belirtildi.

Konya 27 ilde fetö operasyonu 60 gözaltı kararı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de terör operasyonu nedeniyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Beyin kanseriyle mücadele eden modacı Nur Yerlitaş, son haliyle korkuttu Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama: 6 asker, 3 korucu yaralı Uçurumda drone kurtarma operasyonu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 10:28:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya 27 ilde fetö operasyonu 60 gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]