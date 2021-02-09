Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)

09.02.2021 23:40
Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)

DEPREMDE 3 EVDE HASAR MEYDANA GELDİKonya'nın Tuzlukçu ilçesinde merkez üstü Mevlütlü Mahallesi'nde 4.7, 4.0 ve 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede Koraşı Mahallesi'nde 3 evde hasar oluştuğu tespit edildi.

DEPREMDE 3 EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde merkez üstü Mevlütlü Mahallesi'nde 4.7, 4.0 ve 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede Koraşı Mahallesi'nde 3 evde hasar oluştuğu tespit edildi.

Tuzlukçu Kaymakamı Ahmet Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, ekiplerle birlikte hasarlı evlerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Ahmet Yeşilyurt, depremin ardından herhangi bir can kaybının olmadığını belirterek, şunları söyledi: "Şu anda çok şükür ilçemizde can veya mal kaybı bulunmamaktadır. İlçemizde 4'ü merkez 15 mahalle bulunmaktadır. Tüm mahalle muhtarlarımızla görüştük. Herhangi bir yıkım ve can kaybı yok. Depremin meydana geldiği Mevlütlü Mahallesi'nde herhangi bir hasar yok. Koraşı Mahallesi'nde sadece 3 evimizde hasar meydana gelmiş. Orada yalnız veya ailesiyle yaşayanlar var. Onlara da hasarsız olan evlerde veya öğretmen evimizde kalmaları söylendi. Başhekimimiz ile de görüştüm. Depremin ardından herhangi hastaneye başvuru olmamış. Jandarmamız ve diğer ekiplerimiz, tüm mahallelerimizi kontrol ediyor."1'İNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ Kaymakam Yeşilyurt, "Tuzlukçu 1'inci derece deprem bölgesi olduğu için 5- 6 ay önce küçük şiddetle deprem meydana geldi. Onun için de gerekli tedbirleri almıştık. Şu an da sürekli camilerden ve belediyemizden anons yapıyoruz. Vatandaşlardan, herhangi bir sorunları olduğunda muhtarlığımıza bildirmelerini istedik" diye konuştu.Vatandaşların evlerinde olduğunu ifade eden Yeşilyurt, "Vatandaşlarımız şu an evlerinde, dışarıda kimse yok. Zaten telaş içinde dışarıda bekleyip koronavirüs vaka sayısını da artırabilirler. Depremden kaçalım derken virüsün yayılmasına neden olabilirler. O yüzden sürekli teyakkuz halindeyiz. Bir durum olduğunda dışarı çıkılması gerektiğini belirtiyoruz" dedi.  EVLERİNDE ÇATLAK OLUŞTU Yalnız yaşayan Döndü Özen (81), depreme uykuda yakalandığını belirterek, "Evde yatıyordum. Bir sarsıntı hissettim. Ardından ikinci bir sarsıntı olunca dışarı çıkıp, çocuklarımın evine gittim. Evimde de çatlaklar var. Hasar oluştu. Geceyi burada geçirmeyeceğim. Oğlumun evinde bir hasar yok, orada kalacağım" dedi.

İbrahim Çomur da (42), "Evde otuyorduk. Sarsıntı olduktan sonra çocuklara sakin olmalarını söyledim. Sonra dışarı çıktık. Evde çatlaklar var. Bir akrabamızın evinde kalacağız" dedi.


Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)
Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)
Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)
Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)
Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)
Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)
Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)
Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)
Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)
Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)
Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)
Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)
Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)
Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)
YORUMLAR
500
Okullarda deprem tatbikatı yapıldı Okullarda deprem tatbikatı yapıldı AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı Bayburt'ta deprem tatbikatı Bayburt'ta deprem tatbikatı

Yeşilyurt, Tuzlukçu, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3) - Son Dakika


Son Dakika
00:15 Yolun ortasında çekiçle sürücüye saldırdı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı
00:04 Teknik direktör Josep Guardiola, Rusya-Ukrayna savaşında politikacıları elleştirdi: NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği
23:47 Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi
23:10 Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı
23:07 24 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu! Kaleme aldığı mektup incelemeye alındı
22:52 Rusya'dan yaptırımlara karşı hamle geldi! Facebook'a erişim engellendi
22:45 Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı
22:14 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
21:47 Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa kime oy vereceğini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı üzerinden tercih yaptı
21:40 MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, savaşa sessiz kalan hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'u eleştirdi: Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 00:26:27. #1.13#
SON DAKİKA: Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement