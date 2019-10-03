Konya 3 gün önce serbest kaldılar, aynı suçtan tekrar gözaltına alındılar

3 gün önce serbest kaldılar, aynı suçtan tekrar gözaltına alındılar

Konya'da 3 gün önce hırsızlık suçundan çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 4 kadın şüpheli, aynı suçtan tekrar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Nazan G. (20) ise kucağında 2 aylık kız bebeği ile emniyete götürüldü. 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Nazan G., Sevim Y. (19), Z.E. (16) ve Z.E. (13) isimli kadın şüpheliler kapı kilidini düşürmek suretiyle girdikleri evden yaklaşık 100 lira para çaldı. Kadın şüpheliler evden çıktıkları sırada ev sahibi ile karşılaştı. Ev sahibinin komşularından yardım istemesi üzerine şüpheliler ile vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

3 GÜN ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞLAR

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine götürülen kadın şüphelilerin 3 gün önce yine evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıkları belirtildi.

KİRALIK EV ARIYORUZ YALANI

Şüphelilerin kendilerinin yaptıkları özel bir aparat ile kapıları açtıkları, kapı açmak için ise sürekli kendi aralarında pratik yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca apartmanlara girdiklerinde, kendileri siz kimsiniz diye sora bina sakinlerine, 'kiralık ev arıyoruz' yada 'temizliğe geldik' yalanını söyledikleri öğrenildi.

2 AYLIK BEBEĞİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşları küçük olan iki kadın şüpheli işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerden 3 çocuk annesi Nazan G. ise 2 aylık kız çocuğunu ile emniyete geldi. Nazan G.'nin yakınlarına, 'Bebeğimi yanımda bilerek getiriyorum. Mahkemede bebeğim var diye kendimi savunuyorum' dediği öğrenildi.

4 kadın şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.