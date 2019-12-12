Konya 3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'hatırlamıyorum' dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya 3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'hatırlamıyorum' dedi - Son Dakika

Konya 3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'hatırlamıyorum' dedi

6 saat önce

3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'Hatırlamıyorum' dediKonya'da, 3 lise öğrencisinin paraları ile cep telefonlarını gasbedip, içlerinden birini bacağından bıçakla yaralayan Mustafa G. (19), polis operasyonuyla yakalandı.

3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'Hatırlamıyorum' dedi

Konya'da, 3 lise öğrencisinin paraları ile cep telefonlarını gasbedip, içlerinden birini bacağından bıçakla yaralayan Mustafa G. (19), polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınıp, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mustafa G., ifadesinde, Olayları hatırlamıyorum dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, son 1 hafta içinde, merkez Meram ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi Larende Caddesi'ndeki okullar bölgesinde meydana gelen gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, bir şüphelinin, 3 lise öğrencisinin paraları ile cep telefonlarını gasbedip, içlerinden birini bacağından bıçakla yaraladığını belirledi. Okullar bölgesinde ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin, önlerini kestiği çocukları boş alana götürüp, orada gasbettiğini tespit etti. Polis, şüphelinin, 'kasten yaralama' ve 'yağma' dahil 12 suçtan emniyette kaydı bulunan Mustafa G. olduğunu belirledi. Mustafa G., düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyette götürülen Mustafa G., ifadesinde, gasp olaylarını hatırlamadığını ileri sürdü. Mustafa G.'nin, Olayların hiçbirini hatırlamıyorum. O an alkollü ya da uyuşturucu kullanmış olabilirim dediği öğrenildi. Mustafa G.'nin, gasbedilen cep telefonunun evinden çıkması üzerin ise Onun evimde ne işi var diye tepki verdiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa G., adliyeye sevk edildi.

Konya 3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'hatırlamıyorum' dedi

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:41 Kaynak: DHA
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