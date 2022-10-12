Konya 3. sayfa haberi | Konya'da 123 aranan şahıs yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğünün il merkezi ve ilçelerde yaptığı operasyonda çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama emri bulunan 123 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde il merkezinde ve ilçelerde, 126 ekip ve 250 personel ile aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Konya Emniyetinin gerçekleştirdiği operasyonda; hırsızlık, kasten yaralama, silahla tehdit, şantaj, yağma, dolandırıcılık ve daha birçok suçtan aranan, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 123 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 123 şahıstan 77'si cezaevine gönderilirken, 46 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere adli mercilere sevk edildi. - KONYA