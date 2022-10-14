Konya 3. sayfa haberi... Konya'da gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi - Son Dakika
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Konya 3. sayfa haberi... Konya'da gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi

14.10.2022 11:37
Konya 3. sayfa haberi... Konya'da gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi

Konya yerel 3. sayfa haberine göre Konya'da polis ekipleri, bir otelde ve 2 araçta yaptığı aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirdi.

Konya'da polis ekipleri, bir otelde ve 2 araçta yaptığı aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının ve haksız kazancın önlenmesi için mücadelesini sürdürüyor. Polis ekiplerinin merkez Karatay ilçesinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir otel ve 2 arabada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşyanın olduğunu tespit etti. Araçlarda ve otel odalarında arama yapan polis ekipleri, 5 adet gümrük kaçağı akıllı kulaklık, 2 adet akıllı saat, 6 adet flex makinesi, 4 adet vidalama aleti, 4 adet darbeli matkap ve 1 adet beton kırıcı makine ele geçirdi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya 3. sayfa haberi... Konya'da gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi - Son Dakika

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