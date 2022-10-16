Son dakika haberleri | Seyir halinde ateş açtı, trafik polislerine böyle yakalandı

Seyir halinde ateş açtı, trafik polislerine böyle yakalandı

KONYA - Konya'da araç içerisinden havaya silahla ateş eden şahıs, trafik polisleri tarafından kaçamadan yakalandı. Silahı ateşlediği tespit edilen şahısla birlikte araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, dün 22.40 sıralarından merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Halil Ürün Caddesinde seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 42 BB 123 plakalı araç içerisinden havaya silahla ateş edildi. Konyaspor- Gaziantep FK arasında oynanan futbol maçı nedeniyle Halil Ürün Caddesi Sultan Caddesi Kavşağında bekleyen trafik polisleri, silah sesini duyunca çevrede araştırma başlattı. Polis ekiplerine silahla ateş edilen aracın vatandaşlar tarafından gösterilmesi üzerine otomobil polisler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada aracın sağ arka koltuğunda bir adet pompalı tüfek bu tüfeğe ait bir adet dolu fişek ve bir adet boş fişek bulundu. Silahı ateşlediği tespit edilen R.K. ve araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.