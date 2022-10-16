Konya 3. sayfa: Konya'da metruk bina alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Konya 3. sayfa: Konya'da metruk bina alevlere teslim oldu

16.10.2022 10:59

Konya haberleri: Konya'da metruk bina alevlere teslim oldu Konya'nın Beyşehir ilçesinde metruk bir bina çıkan yangın sonrası alev alev yandı.

Konya'da metruk bina alevlere teslim oldu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde metruk bir bina çıkan yangın sonrası alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Huğlu Mahallesinde metruk halde olan boş bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

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Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya 3. sayfa: Konya'da metruk bina alevlere teslim oldu - Son Dakika

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