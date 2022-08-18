2312 kilogram sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika
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2312 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

18.08.2022 13:50

Konya'da tanınmış markaların torbalarına doldurularak satılmaya hazırlanan 1960 kilogram sahte toz deterjan ile 352 kilogram sıvı bulaşık deterjanı ele geçirildi.

Konya'da tanınmış markaların torbalarına doldurularak satılmaya hazırlanan 1960 kilogram sahte toz deterjan ile 352 kilogram sıvı bulaşık deterjanı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjan üretildiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, depoya yaptıkları baskında, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 1960 kilogram sahte toz deterjan ile 352 kilogram sıvı bulaşık deterjanı buldu.

Gözaltına alınan depo sahibi Mustafa A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2312 kilogram sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika

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