Son Dakika Haberleri: Konya 4 Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya 4 Çocuk Hayatını Kaybetti

59 dakika önce

Konya'da Suriyeli ailenin evinde yangın 4 çocuğun durumu ağır (2)4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Konya'nın Karatay ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen ve hastaneye kaldırılan Rim El Abdullah (11) ile kardeşleri Velid El Abdullah (10), Hasan El Abdullah (5)...

Konya'da Suriyeli ailenin evinde yangın 4 çocuğun durumu ağır (2)

4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Konya'nın Karatay ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen ve hastaneye kaldırılan Rim El Abdullah (11) ile kardeşleri Velid El Abdullah (10), Hasan El Abdullah (5) ve Muhammed El Abdullah'ı(4), yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Çocuklarını kurtarırken dumandan etkilenen anne Fatima El Abdullah'ın da durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri yaptığı araştırmada yangının sobadan çıktığını belirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:21 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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