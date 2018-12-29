Konya 4 Çocuk Hayatını Kaybetti
59 dakika önce
Konya'da Suriyeli ailenin evinde yangın 4 çocuğun durumu ağır (2)4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Konya'nın Karatay ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen ve hastaneye kaldırılan Rim El Abdullah (11) ile kardeşleri Velid El Abdullah (10), Hasan El Abdullah (5)...
Konya
'da Suriyeli ailenin evinde yangın 4 çocuğun durumu ağır (2)
4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Konya'nın Karatay
ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen ve hastaneye kaldırılan Rim El Abdullah (11) ile kardeşleri Velid El Abdullah (10), Hasan El
Abdullah (5) ve Muhammed El Abdullah'ı(4), yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Çocuklarını kurtarırken dumandan etkilenen anne Fatima El Abdullah'ın da durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye
ekipleri yaptığı araştırmada yangının sobadan çıktığını belirledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:21 Kaynak: DHA
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