Son Dakika Haberleri: Konya 4'üncü Kattan Düşen Kadın Öldü

Konya 4'üncü Kattan Düşen Kadın Öldü

46 dakika önce

4'üncü kattan düşen kadın öldüKonya'da 4'üncü kattaki evinin penceresinden belirlenemeyen nedenle düşen Müberra Aşcı (63), hayatını kaybetti.

4'üncü kattan düşen kadın öldü

Konya'da 4'üncü kattaki evinin penceresinden belirlenemeyen nedenle düşen Müberra Aşcı (63), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında oturan evli Müberrra Aşcı, belirlenemeyen nedenle pencereden beton zemine düştü. Aşcı'yı kanlar içerisinde gören bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Aşcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayı duyup eve gelen Aşcı'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Müberra Aşçı'nın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:31 Kaynak: DHA

Selçuklu, Konya, Güncel
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