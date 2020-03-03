Konya 41 yıl hapisle aranan hükümlü, sedirin arkasında yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya 41 yıl hapisle aranan hükümlü, sedirin arkasında yakalandı - Son Dakika

Konya 41 yıl hapisle aranan hükümlü, sedirin arkasında yakalandı

6 saat önce

41 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı duvara dayadığı minderin arkasında yakalandıKONYA'da iki farklı 'silahlı yağma' suçundan hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seyit Okuş (42), annesinin evinde, iki uçunu yastıkla kapattığı duvara dayadığı sedirde kullanılan uzun...

41 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı duvara dayadığı minderin arkasında yakalandı

KONYA'da iki farklı 'silahlı yağma' suçundan hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seyit Okuş (42), annesinin evinde, iki uçunu yastıkla kapattığı duvara dayadığı sedirde kullanılan uzun minderin arkasında saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 2002 ve 2019 yıllarında çobanları silahla yaralayarak hayvanları gas ettiği iddiasıyla 'silahlı yağma' suçundan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seyit Okuş'u yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Okuş'un kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan Bilecik Mahallesi'ndeki annesine ait evde saklandığını tespit etti. Gece saatlerinde adrese giden polis, şüphelinin kaçma ihtimaline karşın evin etrafını çevirdi. Eve giren polis, Okuş'u, iki ucunu yastıkla kapattığı duvara dayadığı sedirde kullanılan uzun minderin arkasında saklanırken yakalandı. Okuş'un polis baskınına karşı ise evin duvarında bir delik açtığı da belirlendi. Gözaltına alınan Seyit Okuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya 41 yıl hapisle aranan hükümlü, sedirin arkasında yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:16 Kaynak: DHA
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