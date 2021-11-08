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Konya 5.1'lik depremle sallandı (2)- Yeniden - Son Dakika

Konya 5.1'lik depremle sallandı (2)- Yeniden

08.11.2021 21:57
Konya 5.1'lik depremle sallandı (2)- Yeniden

KONYA'da AFAD verilerine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KONYA'da AFAD verilerine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Meram'da 3 metruk binada hasara yolaçan deprem, Konya ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 20.43'te merkez üssü Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 10.61 kilometre derinlikteki deprem Konya ve ilçelerinin yanı sıra Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Aksaray ve Karaman'dan da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte merkez üssü Meram ve Konya'da vatandaşlar endişe içerisinde sokaklara çıktı. Yurtlarda kalan öğrenciler de bahçeye çıkarken, trafikte yoğunluk yaşandı. Üzerlerine battaniye alan vatandaşlar uzun süre evlerine dönmedi.?

AFAD: 3 METRUK BİNADA HASAR MEYDANA GELDİAFAD'dan Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen depremle ilgili yapılan açıklamada "Konya, Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. 'EKİPLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK' Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremle ilgili olumsuz ihbarın olmadığını belirterek, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.Konya Valisi Vahdettin Özkan da depremin ardından olumsuzluğun yaşanmadığını, bölgede ekiplerin arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Bu arada Meram ilçesinin Kızılören Mahallesinde göcük olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler 3 metruk binada depremin hasara yolaçtığını belirledi. Binalarda kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.


- Konya

Karaman, Deprem, Konya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya 5.1'lik depremle sallandı (2)- Yeniden - Son Dakika


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