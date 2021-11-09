Konya 5.1'lik depremle sallandı (6) - Son Dakika

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada can kaybının olmadığını belirterek, "Konya'mızın Meram ilçesinde meydana gelen, merkez üssü Kızılören Mahallesi olan depremin ardından bölgeye sevk ettiğimiz ekiplerimizce hasar tespit çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hamdolsun can kaybımız yok. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermek üzere devletimiz tüm kurumları, tüm imkanlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen Konyalı kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -