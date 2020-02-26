Son Dakika › Güncel › Konya 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Konya 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
6 saat önce
5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı KONYA'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:59 Kaynak: DHA
5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı KONYA'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, bugün saat 07.40 sıralarında Konya- Adana karayolu Ereğli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Enes G. yönetimindeki 42 ABS 302 plakalı otomobil, kavşakta ile Hasan Hüseyin B.'nin kullandığı 42 ACF 517 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücüyle birlikte araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı da güvenlik kemarasına yansıdı.
Son Dakika EGM'den Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığı iddialarına yanıt Açıklaması İstanbul'da elekrikli scooter kullanan gence araba çarptı, hayatını kaybetti MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi Zonguldak, Ordu, Kütahya, Eskişehir ve Hatay'da koronavirüs alarmı verildi