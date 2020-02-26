Konya 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı-2 - Son Dakika

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Konya 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı-2
7 saat önce
KONYA 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı-2.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:11 Kaynak: DHA
KONYA 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı-2
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