Konya 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı-2 - Son Dakika

Konya 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı-2

7 saat önce

KONYA 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı-2.

KONYA 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı-2

Konya 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:11 Kaynak: DHA
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