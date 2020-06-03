KONYA 550 kilometrelik bisiklet yoluyla rekor Konya'da - Son Dakika

KONYA 550 kilometrelik bisiklet yoluyla rekor Konya'da

550 kilometrelik bisiklet yoluyla rekor Konya'daTÜRKİYE'nin bisiklet kullanımında örnek şehri olan ve 550 kilometre bisiklet yolu bulunan Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve bisikletseverler, bisiklet kullanımına dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi.

550 kilometrelik bisiklet yoluyla rekor Konya'da

TÜRKİYE'nin bisiklet kullanımında örnek şehri olan ve 550 kilometre bisiklet yolu bulunan Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve bisikletseverler, bisiklet kullanımına dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Türkiye'de Bisiklet Master Planı yapan ve bu planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onaylatan ilk şehrin Konya olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde gördük ki bisiklet çok güvenli. Sağlıklı bir çevre, güzel bir Konya ve çocuklarımıza daha iyi bir şehir bırakmak adına herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyorum.? dedi.

Konya ova olma özelliği nedeniyle bisiklet kullanımı yoğun olduğu bir kent. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi kentin bir çok noktasına bisiklet yolu yaptı. 550 kilometre bisiklet yolu bulunan kentte bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık oluşturmak için bisiklet etkinliği gerçekleştirdi. Mevlana Meydanı'nda düzenlenen etkinliği Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mekrez ilçe belideyi başkanları ve bisiklet severler katıldı. Konya'da bisikletin bir gelenek olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şunları söyledi:

"Bugün, bisiklet konuşan diğer şehirlerin planlamaları bile Konya Büyükşehir'in yaptığından daha az. Konya'da bisiklet bir gelenektir. Geçmişten itibaren insanlar ulaşım aracı olarak biraz da topografyanın verdiği avantajla bisikleti uzun süredir kullanıyor. Ama günümüzün karmaşasında, güvenlikle ilgili endişelerden dolayı bu durum günden güne azaldı. Bugün Dünya Bisiklet Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapıyoruz.? BİSİKLET MASTER PLANI Altay, bisiklet master planı ile bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Altay, "Toplu ulaşım araçlarının bisikletle entegrasyonu, yeni durakların yapılması, otoparklarda yeni bisiklet alanlarının oluşması, bisiklet uygulama sisteminin akıllı şehir sistemimize entegre edilmesi, paylaşımlı bisikletlerimizin sayısının bine çıkması gibi birçok çalışmamız var. İnşallah Konya'da özellikle bisiklet sürücülerinin kendilerini güvende hissedecekleri bir ortam oluşturmayı arzu ediyoruz. Bunun en temel yolu, bisiklet yollarını birbirine bağlamak ve güvenli hale getirmek. Altyapımızı daha da geliştirerek master planı çerçevesinde inşallah bu süreci tamamlayacağız. Ayrıca yine Türkiye'de ilk kez güvenli okul yolu projesiyle bazı okul yollarımızda öğrencilerimizin güvenli şekilde okullarına gidebilmeleri için gerekli tedbirleri alacağız. Tüm araç otoparklarımızda bisiklet için otoparklar oluşturuyoruz. Toplu ulaşım araçlarımıza bisiklet aparatları yapıyoruz. Tramvaylarımızda bisikletler için çözümler üretiyoruz. Artık Konya bisikletle eskiden olduğu gibi bundan sonra daha çok konuşulacak.? diye konuştu. PANDEMİ SÜREÇİNDE BİSİKLETİN ÖNEMİ ARTIRDI

Pandemi sürecinde toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunması ve havalandırmayla ilgili zorlukların ortaya çıktığına dikkat çeken Altay, "Bisiklet için kesinlikle böyle bir durum yok; sosyal mesafeye uygun, çok güvenli. Onun için sağlıklı bir çevre, güzel bir Konya ve çocuklarımıza daha iyi bir şehir bırakmak adına herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyorum. Artık Türkiye'de bisiklet denince Konya daha çok konuşulacak. Bizler de bisikletleri daha çok kullanacağız.? dedi. Bisikletseverlerden Tina Kölüş, Moskova'da büyüdüğünü, çocukluktan beri bisiklet kullandığını belirterek, Konya'nın da bisiklet yollarının uzunluğu, düz olması ve temizliği ile rahat bir şehir olduğunu söyledi.

Tina Kölüş'ün 9 yaşındaki kızı Aylin Kölüş de, annesi gibi bisikleti çok sevdiğini ve Konya'da bisiklet sürmenin çok rahat olduğunu ifade etti.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrenim gören Burkina Fasolu Musa Moyenga, 'Bisiklet benim için önemli bir şey. Konya'da bisiklet yolları çok güzel. Bisiklet gibi hizmetler için belediyeye teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Bisikletsever Yaşar Durukan da bisikletin insan vücudunu dinçleştirdiğini belirterek, "Bisiklet adamı dinç bırakıyor. Ben 30-35 senedir bisikletin üzerindeyim, benim arabam da bisiklet.? dedi.

KONYA 550 kilometrelik bisiklet yoluyla rekor Konya'da

Uğur İbrahim Altay, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 02:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA 550 kilometrelik bisiklet yoluyla rekor Konya'da - Son Dakika

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