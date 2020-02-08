Konya 6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı - Son Dakika

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Konya 6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı
6 saat önce
6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralıKONYA'nın Kulu ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandıKaza, bugün Ankara- Konya karayolunun 115'nci kilometresinde meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:56 Kaynak: DHA
6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı
KONYA'nın Kulu ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Kaza, bugün Ankara- Konya karayolunun 115'nci kilometresinde meydana geldi. Tipi ve buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı kazada Ali Çavuşoğlu (48) yaralandı. Yaralı Çavuşoğlu, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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