Konya 6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı - Son Dakika

6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, bugün Ankara- Konya karayolunun 115'nci kilometresinde meydana geldi. Tipi ve buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı kazada Ali Çavuşoğlu (48) yaralandı. Yaralı Çavuşoğlu, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.