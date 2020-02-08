Konya 6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya 6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı - Son Dakika

Konya 6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı

6 saat önce

6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralıKONYA'nın Kulu ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandıKaza, bugün Ankara- Konya karayolunun 115'nci kilometresinde meydana geldi.

6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, bugün Ankara- Konya karayolunun 115'nci kilometresinde meydana geldi. Tipi ve buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı kazada Ali Çavuşoğlu (48) yaralandı. Yaralı Çavuşoğlu, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Konya 6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı

Ankara, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Düzce'de zincirleme kaza 4 yaralı
Metrobüs, durakta bekleyen yayaya çarptı Zeytinburnu'nda durakta araç bekleyen yolcuya metrobüs çarptı Mardin'de sis nedeniyle 2 kaza: 8 yaralı

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 05:17:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya 6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]