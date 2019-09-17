Son Dakika Haberleri: Konya 6 ilde fetö operasyonu 29 kişi hakkında yakalama kararı
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Konya 6 ilde fetö operasyonu 29 kişi hakkında yakalama kararı

1 saat önce

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖPDY yönelik yapılan soruşturmada örgütün 'Bylock' adlı gizli haberleşme programından gelen talimatlar üzerine Bank Asya'ya para yatıran 10'u kadın 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖPDY yönelik yapılan soruşturmada örgütün 'Bylock' adlı gizli haberleşme programından gelen talimatlar üzerine Bank Asya'ya para yatıran 10'u kadın 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖPDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullanan örgüt üyeleri tespit edildi. Örgüt üyelerinin, kullandıkları Bylock aracılığıyla örgüt liderlerinden altığı talimatla, Bank Asya'ya para yatırdıkları belirlendi. Bunun üzerine 10'u kadın 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Konya, başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Eskişehir, Erzurum ve Kahramanmaraş'ta bugün daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması için operasyonun devam ettiği belirtildi.

Konya 6 ilde fetö operasyonu 29 kişi hakkında yakalama kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:49 Kaynak: DHA
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