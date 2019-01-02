Son Dakika Haberleri: Konya 7 Aylık Kızıyla Eşinden Dayak Yeyince, Komşusuna Sığındı

Konya 7 Aylık Kızıyla Eşinden Dayak Yeyince, Komşusuna Sığındı

1 saat önce

7 aylık kızıyla eşinden dayak yeyince, komşusuna sığındıKONYA'da Mehmet K., iddiaya göre 7 aylık kızı Merve Gül K.'nin ağlamasına sinirlenip, çıkan tartışma üzerine eşi Fadime K. ve kızı Merve Gül'ü dövdü.

7 aylık kızıyla eşinden dayak yeyince, komşusuna sığındı

KONYA'da Mehmet K., iddiaya göre 7 aylık kızı Merve Gül K.'nin ağlamasına sinirlenip, çıkan tartışma üzerine eşi Fadime K. ve kızı Merve Gül'ü dövdü. Eşinden dayak yiyen Fadime K., kızıyla birlikte evden kaçıp komşusuna sığındı. Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Mehmet K. de gözaltına alındı.

Olay, bugün 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yayla sokakta meydana geldi. Mehmet K., evde oturduğu sırada kızı Merve Gül'ün ağlamasına sinirlenip iddiaya göre kızına küfür etti. Eşi Fadime K. de, "Çocuğa niye küfür ediyorsun" diyerek tepki gösterdi . Aralarında çıkan tartışma sonucu sinirlerine hakim olamayan Mehmet K., eşi ve kızını dövdü. Ardından evdeki pompalı tüfeği almaya yöneldi. Daha sonra silahı almaktan vazgeçip evden çıktı. Korkan Fadime K. de kızıyla birlikte komşusuna sığınıp polise aradı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin geldiğini görüp eve gelen Mehmet K., kendisinin de eşinden şikayetçi olduğunu ileri sürdü. Mehmet K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada sakladığı tüfekte ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:53 Kaynak: DHA

Anne, Mehmet K, 3. Sayfa
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