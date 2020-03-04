Konya 8 kişilik çete, 1 saatte 5 gasp olayına karışmış - Son Dakika
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Konya 8 kişilik çete, 1 saatte 5 gasp olayına karışmış

6 saat önce

8 kişilik çete, 1 saatte 5 gasp olayına karışmışKONYA'da, 1 saat içinde 5 gasp olayına karışan, 4'ü 18 yaşından küçük 8 kişilik çete, polis ekiplerince gözaltına alındı.

8 kişilik çete, 1 saatte 5 gasp olayına karışmış

KONYA'da, 1 saat içinde 5 gasp olayına karışan, 4'ü 18 yaşından küçük 8 kişilik çete, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail A. (20), Abdulsamed S. (19), Samet A. (18) ve Mustafa A. (16) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hüseyin M. (19) ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük 3 kişinin daha bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 1 Mart Pazar günü 20.00 ile 21.00 saatleri arasında, merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi'nde meydana gelen gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, gasp yapılan bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Mağdurların hepsinin Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Şüphelilerin, önce 3 kişiyi dövüp, cep telefonları ve paralarını gasbettiği sonra bakkal işleten 1 kişiyi döverek, 2 bin lirasını gasbettiğini ardından da bir çocuğu dövüp, telefonunu ve yeni aldığı ayakkabısını gasbettiği tespit edildi. Şüpheliler, Irak uyruklu Mustafa A., Suriyeli uyruklu Ahmed R. (17) ile Görkem C. (16), Ebubekir D. (17), İsmail A., Abdulsamed S., Samet A. ve Hüseyin M.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin gasbettikleri 2 cep telefonuyla bir çift ayakkabı ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan şüphelilerin, mağdurlardan birini dövüp, gasbetmeleri ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin, sokakta Suriyeli genci tekme ve tokatlarla dövüp, gasbettikleri anlar yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail A., Abdulsamed S., Samet A. ve Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hüseyin M. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan 3 kişinin de bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Konya 8 kişilik çete, 1 saatte 5 gasp olayına karışmış

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:33 Kaynak: DHA
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