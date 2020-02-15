Konya 9 suçtan aranan host, kardeşine ait kimlikle yakalandı - Son Dakika
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Konya 9 suçtan aranan host, kardeşine ait kimlikle yakalandı

6 saat önce

9 suçtan aranan host, kardeşine ait kimlikle yakalandıKONYA'da hakkında 9 ayrı suçtan aranması ve 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıza Tekin (33) kardeşine ait kimlikle çalıştığı otogarda yakalandı.

9 suçtan aranan host, kardeşine ait kimlikle yakalandı

KONYA'da hakkında 9 ayrı suçtan aranması ve 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıza Tekin (33) kardeşine ait kimlikle çalıştığı otogarda yakalandı. Tekin'in kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Gün gelecek zaman görecek, bekle beni ibrahim"diye seslenmesi ise dikkat çekti.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde host olarak çalışan Rıza Tekin'in 8'i hırsızlık biri 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından hakkında aranması olduğunu belirledi. Polis, terminale giderek Tekin'i gözaltına aldı. Tekin, kendisinin Rıza değil, kardeşi K.T olduğunu söyleyerek polislere kardeşinin ehliyetini gösterdi. Bunun üzerine Tekin, parmak izi tespiti için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne getirilince gerçek ortaya çıktı. Rıza Tekin'in yakalanmamak için kendisine çok benzeyen kardeşinin kimliğini taşıdığı öğrenildi. Rıza Tekin'in yapılan sorgusunda ise kesinleşmiş 11 yıl 5 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Rıza Tekin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Buradaki uygulamanın hepsi gün gelecek zaman görecek bekle beni ibrahim."diye seslenmesi ise dikkat çekti.

Tekin hakkında ayrıca 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve görevli memura yalan beyanda bulunmak suçlarından da işlem yapıldığı öğrenildi.

Konya 9 suçtan aranan host, kardeşine ait kimlikle yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:40 Kaynak: DHA
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