KONYA 9 yaşındaki Şüheda Evra, kumbarasındaki parasını bağışladı - Son Dakika

9 yaşındaki Şüheda Evra, kumbarasındaki parasını bağışladı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde 9 yaşındaki Şüheda Evra Tiyraki, kumbarasında biriktiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Sokağa çıkamadığı için de paralı evine çağırdığı polis aracılığıyla yatırılmasını sağladı. Akşehir'de Yeni Mahalle'de oturan Cumhuriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Şüheda Evra Tiryaki, kumbarasında biriktirdiği parayı koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlama kararı aldı. 20 yaş altında olduğu için evden çıkması yasak olduğu içinde polisten yardım istedi.Minik Şüheda Evra, eve gelen polis memuruna, kumbarasında biriktirdiği parayı poşet içinde teslim etti. Polis memuru da parayı Şüheda Evra, adına banka aracılığıyla kampanya hesabına yatırdı.