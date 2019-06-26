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KONYA ABD, 'Anadolu Kartalı'na F-35'leri getirmedi

11 dakika önce

ABD, 'Anadolu Kartalı'na F-35'leri getirmedi (2)TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ YAPTIKonya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nın bugün düzenlenen 'Seçkin Gözlemci Günü'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi olan Türk Yıldızları...

ABD, 'Anadolu Kartalı'na F-35'leri getirmedi (2)
TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ YAPTI
Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nın bugün düzenlenen 'Seçkin Gözlemci Günü'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi olan Türk Yıldızları eğitim uçuşu gösterisi yaptı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve katılımcı diğer ülkelerin komutanları, Göğe Bakma Durağı'nda, Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi. Genelkurmay Başkanı Güler, gösterinin ardından diğer ülke komutanlarını, tatbikata katıldıkları için teşekkür etti. 'Seçkin Gözlemci Günü' gösterinin ardından sona erdi.
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KONYA ABD, 'Anadolu Kartalı'na F-35'leri getirmedi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:23 Kaynak: DHA
Konya, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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