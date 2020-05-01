KONYA Açık olan okey salonundaki 16 kişiye idari işlem yapıldı - Son Dakika

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KONYA Açık olan okey salonundaki 16 kişiye idari işlem yapıldı
6 saat önce
Açık olan okey salonundaki 16 kişiye idari işlem yapıldıKONYA'da dün polis tarafından yapılan kontrolde açık olduğu tespit edilen okey salonunda bulunan 16 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı.
Açık olan okey salonundaki 16 kişiye idari işlem yapıldı
KONYA'da dün polis tarafından yapılan kontrolde açık olduğu tespit edilen okey salonunda bulunan 16 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı. İş yeri sorumlusu M.T. hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci madde gereğince yasal işlem başlatıldı. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, İhsaniye Mahallesi Kozanoğlu Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında bulunan okey salonunun açık olduğu tespit etti. Ardından yapılan kontrolde okey salonunda bulunan 16 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı. İş yeri sorumlusu M.T. hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci madde gereğince yasal işlem başlatıldı. İş yeri de kapatılıp, mühürlendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 05:43 Kaynak: DHA
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