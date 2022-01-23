Üye Girişi
Konya Adana karayolu 16 saattir trafiğe kapalı - Son Dakika

Konya Adana karayolu 16 saattir trafiğe kapalı

23.01.2022 13:49

- Konya Adana karayolu 16 saattir trafiğe kapalı Konya ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Adana karayolu yaklaşık 16 saattir ulaşıma kapalı. Karayolları ekipleri, ulaşımını açabilmek için yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

- Konya Adana karayolu 16 saattir trafiğe kapalı

KONYA - Konya ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Adana karayolu yaklaşık 16 saattir ulaşıma kapalı. Karayolları ekipleri, ulaşımını açabilmek için yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'da ve ilçelerinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Konya Adana karayolu dün saat 22.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Yaklaşık 16 saattir yolun açılmasını bekleyen araç sürücüleri ve yolcular, yolun açılmasını bekliyor. Kar yağışı ve tipi halen devam ederken, karayolları ekipleri yolda tuzlama ve kürüme çalışmalarını sürdürüyor. Ereğli Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, belirli noktalarda yaptığı çalışmalarda sürücülerin Konya yönüne ilerlemesine izin vermiyor. Sürücüleri yol boyunda bulunan tesislere ve şehir merkezine yönlendiren trafik ekipleri, tipinin can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu konusunda sürücülere uyarılarında bulundu. Sürücülerden birçoğu geri dönerken, bazıları ise araçlarıyla 12 saattir yolun açılmasını bekliyor. Karayolları ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Adana karayolu 16 saattir trafiğe kapalı
Konya Adana karayolu 16 saattir trafiğe kapalı
Konya Adana karayolu 16 saattir trafiğe kapalı

YORUMLAR
500

Tragger, Adana, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya Adana karayolu 16 saattir trafiğe kapalı - Son Dakika


Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı         
10:38
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var         
08:32
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak         
18:47
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53

Son Dakika Haberleri
13:30 Düzce'de 30 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı
13:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular
12:51 Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu
11:57 Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
12:15 Hemşire Ömür Erez cinayetinde katil, kan lekesi olan montunu çöpe atıp yenisini almış
12:13 Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak
11:55 Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! Cumhurbaşkanı'na Hatırla Sevgili dizisinden bir sahneyi hatırlattı
11:26 Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor! İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
11:25 Fahriye Evcen karlar üzerinde verdiği peş peşe pozlarla büyüledi
11:09 Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 13:57:15. #1.13#
SON DAKİKA: Konya Adana karayolu 16 saattir trafiğe kapalı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement