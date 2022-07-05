Konya Adliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi açıldı

Konya Adliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi açıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u unutmadıklarını, gelecek nesillere de unutturmayacaklarını söyledi.

Sergide bulunan, 15 Temmuz'da çekilmiş fotoğrafların, ziyaretçileri o güne tekrar götüreceğini belirten Solmaz, "O gün yaşananları, hatıralarımızda yeniden canlandırmak için buradayız. İyi ki varsınız. Devletimiz sizlerle, yargı teşkilatlarıyla, silahlı kuvvetleriyle, emniyetiyle, tüm birimleriyle 15 Temmuz'da üstün bir destan ortaya koydu. Kimse tekrar böyle bir şeye niyet edemeyeceğini herhalde o gün görmüştür. Bugün de tekrar bu haftayı anarken, 15 Temmuz'u hatırlarken, tek temennimiz, Rabbim tekrar 15 Temmuz'ları yaşarmasın." diye konuştu.

Devlet düşmanlarına, terör örgütlerine karşı topyekun milli mücadele ve birliğin önemine dikkati çeken Solmaz, "Bu birlikteliği sağlayan değerli mesai arkadaşlarıma, sayın hakimlerimize, cumhuriyet savcılarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Solmaz, konuşmasının ardından serginin açılışını yaptı, mesai arkadaşlarıyla 15 Temmuz'da çekilmiş fotoğrafları inceledi.