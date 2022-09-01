Konya'da adliyenin önünde avukata saldıran sanıklar tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da adliyenin önünde avukata saldıran sanıklar tahliye edildi

01.09.2022 16:35
Konya'da adliyenin önünde avukata saldıran sanıklar tahliye edildi

Konya Adliyesi'nin önünde tartıştıkları avukatı tabancayla yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Konya Adliyesi'nin önünde tartıştıkları avukatı tabancayla yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir Ö. ve İsmail E. ile saldırıya uğrayan avukat Abdulkadir İnci ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen İnci, sanıklar tarafından yaralanmasına bağlı olarak gündelik işlerini yerine getirirken bile zorluk yaşadığını belirterek, sanıklardan şikayetçi oldu.

Sanık İsmail E. ise kendisini diğer sanık Kadir Ö'nün azmettirdiğini iddia ederek, saldırıya uğrayan İnci'den özür diledi.

İnci ile kişisel bir husumetinin bulunmadığını savunan İsmail E. "Uygun görülecek şekilde tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık Kadir Ö. de cezaevinde olduğu için ailesinin mağdur olduğunu, ev kirasını dahi ödeyemediklerini iddia ederek, tahliyesini istedi.

İddia makamı, saldırıya uğrayan İnci'nin sağlık durumuyla ilgili yeniden rapor alınmasını ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, İnci'nin mevcut sağlık durumuna ilişkin yeniden rapor alınmasına ve sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Avukat Abdulkadir İnci (42), 7 Ekim 2021'de Konya Adliyesi civarında görüştüğü İsmail E. (21) ve Kadir Ö. (33) ile tartışmıştı. Daha sonra otomobiline binerek adliyeye gittiği sırada tartıştığı İsmail E. ile Kadir Ö. de aynı araca binmişti. Tartışmanın araçta da devam etmesi üzerine İsmail E, Konya Adliyesi'nin önünde avukat İnci'yi tabancayla bacağından vurmuş, araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
Lezzet festivali 'Konya GastroFest' başladı Lezzet festivali 'Konya GastroFest' başladı Saman tozu kavgasında hayatını kaybeden karı koca son yolculuğuna uğurlandı Saman tozu kavgasında hayatını kaybeden karı koca son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Konya Adliyesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da adliyenin önünde avukata saldıran sanıklar tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:02 Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor
15:56 CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta "açım" demesine tahammül edemeyen bir iktidar
15:51 Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı
15:51 Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru, güzellikte annesiyle yarışıyor
15:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde muhalefete yüklendi: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeye çalışıyor
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 16:36:39. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da adliyenin önünde avukata saldıran sanıklar tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement