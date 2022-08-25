Yunak'ta öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Yunak'ta öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

25.08.2022 15:01
Yunak'ta öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

Konya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Yunak 100. Yıl Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğiyle öğrenci ve 18 yaş altı çocuklara yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Konya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Yunak 100. Yıl Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğiyle öğrenci ve 18 yaş altı çocuklara yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Yunak İlçe Halk Kütüphanesi Okuma Salonu'nda düzenlenen eğitimde, öğrencilere afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış hareketleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar anlatıldı.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Şevket Turoğlu, gazetecilere, kütüphane olarak yaşama ve sosyal hayata yönelik eğitimlerin verildiğini söyledi.

Türkiye'nin deprem kuşağında bulunan bir ülke olduğunu anlatan Turoğlu, "O yüzden depremlere, doğal afetlere her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bundan dolayı bu tür eğitimlerin, eğitim toplantıların çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Tatbikatları çok ciddi almalıyız." dedi. ???????

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Kaynak: AA

Hisarcık, Yunak, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunak'ta öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunak'ta öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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