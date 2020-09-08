KONYA Afgan işçi, vatandaşını dedikodu yaptığı için bıçaklayarak öldürmüş - Son Dakika

KONYA Afgan işçi, vatandaşını dedikodu yaptığı için bıçaklayarak öldürmüş

Afgan işçi, vatandaşını dedikodu yaptığı için bıçaklayarak öldürmüşKONYA'da bir firmada tarla sulama işlerinde çalışan ve hakkında kayıp ihbarı bulunan Afganistan uyruklu Aziz Samadi'nin (23) cesedi, bıçaklanarak öldürülmüş halde su kuyusunda bulundu.

Afgan işçi, vatandaşını dedikodu yaptığı için bıçaklayarak öldürmüş

KONYA'da bir firmada tarla sulama işlerinde çalışan ve hakkında kayıp ihbarı bulunan Afganistan uyruklu Aziz Samadi'nin (23) cesedi, bıçaklanarak öldürülmüş halde su kuyusunda bulundu. Cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilen vatandaşları İhsan Nazari (23) ve kardeşi Akif Nazari (19) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samadi'yi kendisi ile cinsel ilişkiye girdiği yönünde çevresine söylemlerde bulunduğu için öldürdüğünü ileri süren İhsan Nazari tutuklanırken, kardeşi Akif Nazari adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, Konya- Adana karayolu üzerinde bulunan Karatay ilçesine bağlı Şatır Mahallesinde meydana geldi. 3 Eylül'de saat 20.00 sıralarında bölgede faaliyet gösteren bir şirkete ait tarla içerisindeki su kuyusunda, sulama işlerinde çalışan Afganistan uyruklu Aziz Samadi'nin bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu. Bunun üzerine bölgeye giden Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen Samadi'nin uzun süredir şirkette sulama işlerinde çalıştığı, 31 Ağustos tarihinde gece saat 23.30 sıralarında tarlayı sulamak için kaldığı evden çıktığı ve bir daha geri dönmediğini, şirket yetkililerinin de Samadi hakkında kayıp ihbarında bulunduğunu tespit etti. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunan Samadi'nin cesedi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak, morga kaldırıldı.

KARDEŞİ İLE BİRLİKTE PLANLAMIŞ

Soruşturmayı yürüten ekipler, Samadi'nin daha önce aynı şirkette çalışan ancak daha sonra işten çıkartılan vatandaşı İhsan Nazari ile aralarında husumet bulunduğunu tespit etti. Nazari'nin aynı şirkette çalışmaya devam eden kardeşi Akif Nazari ile olayı planladığını belirleyen polis, Akif Nazari'yi gözaltına aldı. İhsan Nazari'nin de Çumra ilçesinde bulunduğunu belirleyen polis, ilçeye gitti. Polisleri görünce kaçmaya başlayan Nazari ile polis arasında kovalamaca yaşandı. İhsan Nazari yaşanan kovalamaca sonucu girdiği evinde yakalanarak gözaltına alındı.

TARLADA PUSU KURMUŞ

İhsan Nazari ifadesinde, Aziz Samadi'nin çevresine kendisi ile cinsel ilişkiye girdiğini anlattığını ve bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu belirterek şunları söyledi: " Aziz, çevresine benimle cinsel ilişkiye girdiğini anlatmış. Herkes dedikodumuzu yapıyordu. Bu nedenle aramızda husumet vardı. Olay günü şirkette çalışmaya devam eden kardeşimi arayarak Aziz Samadi'ni sulamaya hangi saatte gideceğini öğrendim. O saatte tarlada pusu kurdum. Motosikletle gelen Aziz Samadi'nin başına taşla vurup yere düşürdüm. Daha sonra defalarca bıçakladım. Cesedi kimse bulmasın diye toprak yol altındaki su kuyusuna attım. Kanlı toprağı da tarladan temizledim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden İhsan Nazari çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Akif Nazari adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KONYA Afgan işçi, vatandaşını dedikodu yaptığı için bıçaklayarak öldürmüş

Afganistan, Konya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 09:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA Afgan işçi, vatandaşını dedikodu yaptığı için bıçaklayarak öldürmüş - Son Dakika

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