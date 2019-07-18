Son Dakika Haberleri: KONYA Afganlı gaspçı, saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı
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KONYA Afganlı gaspçı, saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı

1 saat önce

Afganlı gaspçı, saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandıKONYA'da Afganistan uyruklu Gaybullah Abdul Hakim'in zorla girerek içinde 7 bin 500 lira olan çantayı gasp eden aynı ülke vatandaşı Merrab S. (20) saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı.

Afganlı gaspçı, saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı
KONYA'da Afganistan uyruklu Gaybullah Abdul Hakim'in zorla girerek içinde 7 bin 500 lira olan çantayı gasp eden aynı ülke vatandaşı Merrab S. (20) saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı. Olayla ilgili daha önce 1 kişi yakalanıp tutuklanırken, 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Merkez Sahipata Mahallesi'nde bir arkadaşıyla birlikte oturan Gaybullah Abdul Hakim'in geçen mayıs ayında gece yarısı evinin kapısı çaldı. Hakim kapıyı açmadı. Bunun üzerine 5 kişi kapıyı zorla kırıp içeri girdi. Hakim'den değerli eşya, telefon ve paralarını vermesini istedi. Hakim de vermeyince, şüpheliler ellerindeki bıçakla ve copla, Hakim ve arkadaşına saldırıp dövdü. Ardından içinde 7 bin 500 lira bulunan parayı alan şüpheliler kaçtı.
Ellerinde kesik oluşan ve aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Hakim ve arkadaşı, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu olan Hakim ve arkadaşı polise gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Afganistan uyruklu Mirad N., Tahir N., Abdolahad F., Ferhat S. ve Merrab S. olduğunu belirledi. Abdolahad F., olaydan kısa bir süre sonra yakalanıp tutuklandı. Araştırmasını sürdüren polis, Merrab S.'nin de Meram ilçesinde bir tavuk çiftliğinde saklandığını belirledi. Bugün akşam saatlerinde yapılan operasyonda Merrab S., 'Nitelikli yağma ve yaralama' suçundan gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
KONYA Afganlı gaspçı, saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı
Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:16 Kaynak: DHA
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