Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da YKS heyecanı - Son Dakika

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da YKS heyecanı

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor

Sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara sırayla alındı.

Sınava giriş belgeleri ve kimlikleriyle sıra bekleyen öğrencilerin "sosyal mesafe" kuralına riayet ettikleri görüldü.

Öğrencilere Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Çocuklarını sınava getiren veliler de okulların bahçelerine alınmadığı için çevrede bekledi.

Öte yandan, tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentteki araç trafiğinin azaldığı görüldü.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Öğrenciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak ve maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Veliler ise öğrencilerin sınava gireceği okulların önüne gelerek onları uğurladı ve başarıları için dua etti.

Aksaray

Aksaray'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde 38 bina ve 645 salonda 10 bin 605 öğrenci, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Veliler öğrencilerin sınava gireceği okulların önüne gelerek onları uğurladı ve başarıları için dua etti.

Karaman

Karaman'da sınav merkezlerinde öğrenciler, ateşi ölçülerek okul bahçesine alındı. Öğrenci yakınlarının okul bahçelerine girişlerine izin verilmedi.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi kampüsü içerisine alınan öğrenciler, sınavın yapılacağı dersliklere otobüslerle götürüldü.

Okul önlerinde bekleyen öğrenci yakınları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda polis tarafından sık sık uyarıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Karaman, Aksaray, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da YKS heyecanı - Son Dakika

Son Dakika

17:21 Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok 17:06 Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 16:01 Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 22:57 Alişan'ın yaptığı kazanın vahametini gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü 12:47 Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
17:12
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
17:06
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
16:51
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
16:40
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
16:39
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
16:38
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
16:33
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
16:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 17:37:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da YKS heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]