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Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2021 13:58
Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'daki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenler için saygı duruşunda bulunulan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan, Selçuklu Merkezi'nde düzenlenen Öğretmenler Günü Programı'nda, aday öğretmen Hatice Akman ile emekli öğretmen Feyhan Ünal konuşma yaptı.

Adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin töreninin gerçekleştirildiği programda, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi'nin hazırladığı, "Öğretmen eliyle cana dokunmak" adlı gösterisi alkış aldı.

Programa, öğretmen ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenler için saygı duruşunda bulunulan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Karaman

Karaman'da Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Karaman Güzel Sanatlar Lisesinde devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Törene, CHP İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, daire müdürleri, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Aksaray

Aksaray'daki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenler için saygı duruşunda bulunulan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde hizmet içi eğitim alan öğretmenlerle bir araya geldi.

Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, mesleklerini büyük bir özveriyle ifa eden, gelecek nesillerin yetişmesinde, değerlerin yarınlara aktarılmasında bir meşale gibi toplumları aydınlatan irfan ordusu tüm Öğretmenlerin Gününü kutladı.

Aydoğdu'nun öğretmenlere çiçek ve hediye vermesinin ardından program sona erdi.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Öğretmenler Günü, Aksaray, Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika
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