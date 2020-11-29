Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu - Son Dakika

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu

29.11.2020 20:47
Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu, System.String[]

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kovid-19 ile mücadele amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlamaların başlamasıyla Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Konya'da kısıtlamanın ardından vatandaşlar evlerine kapandı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

???????Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler olmak üzere kentin birçok bölgesinde uygulama yaptı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da belirlenen saatte başlayan kısıtlama ile Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Milli Birlik Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kentteki esnaflar da kısıtlamaya uygun olarak iş yerlerini kapattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uzun Çarşı girişindeki uygulama noktasında araçları durdurarak sürücülere sokağa çıkma yasağı olduğunu belirterek, evlere gidilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Karaman

Karaman'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara genelde uyulduğu gözlendi.

İşletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, İstasyon ve İsmet Paşa Caddesi'nde ise kalabalıklar kısıtlama çerçevesinde azaldı.

Polis ekipleri, açık olan lokantalara ve pastanelere sadece paket servisi yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kentin tüm mahalle ve caddelerine dağılan ekipler sokaklardaki vatandaşların evlerine girmelerini sağlıyor.

Aksaray

Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.00'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla vatandaşlar evlerine kapandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde sakinlik oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Aksaray, Karaman, Konya, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu - Son Dakika


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