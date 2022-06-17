Okullarda karne sevinci

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un öğrencilerle konuşması
Karne dağıtımı
Karne alan öğrenciler - Karaman
Karaman'da, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 48 bin 127 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.
Mehmet Çavaş İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, Vali Tuncay Akkoyun, birinci sınıf öğrencilerine karnelerini verdi.
Öğrencilere bilgisayar ve televizyondan uzak durarak kitap okumaları ve dışarda oyun oynamaları tavsiyesinde bulunan Akkoyun, "Annenize, babalarınıza yardım edeceksiniz. Evde oturup sürekli bilgisayar, televizyon başında oturmak yok." dedi.
Törene, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
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