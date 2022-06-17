Okullarda karne sevinci - Son Dakika
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Okullarda karne sevinci

17.06.2022 14:43

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un öğrencilerle konuşması Karne dağıtımı Karne alan öğrenciler - Karaman Karaman'da, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 48 bin 127 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un öğrencilerle konuşması

Karne dağıtımı

Karne alan öğrenciler - Karaman

Karaman'da, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 48 bin 127 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Mehmet Çavaş İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, Vali Tuncay Akkoyun, birinci sınıf öğrencilerine karnelerini verdi.

Öğrencilere bilgisayar ve televizyondan uzak durarak kitap okumaları ve dışarda oyun oynamaları tavsiyesinde bulunan Akkoyun, "Annenize, babalarınıza yardım edeceksiniz. Evde oturup sürekli bilgisayar, televizyon başında oturmak yok." dedi.

Törene, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

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