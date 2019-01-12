Son Dakika Haberleri: Konya Ağabeyi Tarafından Sokak Ortasında Vuruldu - Yeniden

Konya Ağabeyi Tarafından Sokak Ortasında Vuruldu - Yeniden

11 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde, ağabeyi Uğur Ünlü(39) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Mehmet Ünlü, kanlar içinde refüjde yatarken bulundu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, ağabeyi Uğur Ünlü(39) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Mehmet Ünlü, kanlar içinde refüjde yatarken bulundu. Göğsünden ve sağ elinden yaralanan Mehmet Ünlü, hastaneye kaldırıldı. Ağabeyi Uğur Ünlü de gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 00.10 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anıt Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Ünlü, aralarında daha önceden husumet bulunan kardeşi Mehmet Ünlü'ye aralarında çıkan tartışma sonucu sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı. Göğsünden ve sağ elinden yaralanan Mehmet Ünlü, kanlar içinde refüje yığıldı. Uğur Ünlü de olay yerinden uzaklaştı.

Bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gören çevredekiler de polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Ünlü, polise, kendisini ağabeyi Uğur Ünlü'nün vurduğunu söyledi. Mehmet Ünlü, Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tekrar olay yerine gelen Uğur Ünlü, kardeşini ruhsatlı tüfeğiyle kendisinin vurduğunu ve aralarında husumet olduğu belirtti. Bunun üzerine Uğur Ünlü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:47 Kaynak: DHA

Hamidiye, Ereğli, Konya, 3. Sayfa
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