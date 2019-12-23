Konya ahırda yangın çıktı, 240 hayvan öldü - Son Dakika
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Konya ahırda yangın çıktı, 240 hayvan öldü

6 saat önce

Ahırda yangın çıktı, 240 hayvan öldüKONYA'nın Kulu ilçesinde, ahırda elektrik teçhizatında meydana gelen kısa devre sonucu çıkan yangında 240 hayvan öldü.

Ahırda yangın çıktı, 240 hayvan öldü

KONYA'nın Kulu ilçesinde, ahırda elektrik teçhizatında meydana gelen kısa devre sonucu çıkan yangında 240 hayvan öldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Altılar Mahallesi'nde meydana geldi. Serhan Özdemir'e ait ahırda ilk belirlemelere göre elektrik teçhizatında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 3 saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Yangında 200 küçükbaş, 40 büyükbaş olmak üzere toplam 240 hayvanın öldüğü belirlendi.

Konya ahırda yangın çıktı, 240 hayvan öldü

Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:36 Kaynak: DHA
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