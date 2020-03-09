KONYA Ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınma anları kameralara yansıdı - Son Dakika

Ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınma anları kameralara yansıdı

KONYA'da bir ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, hayvanları çalan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 28 Şubet günü Selim Sultan Mahallesi'nde İbrahim Tat'a ait ahırda meydana geldi. Kimliği belirlemeyen 2 kişi ahıra gelip 6 büyükbaş hayvanı alıp, bir araça yükleyip kaçtı. Hırsızlık anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, büyükbaş hayvanları çalan 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.