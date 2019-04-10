Son Dakika Haberleri: Konya Ahmet, Biyonik Göz ile Sevgilisinin Yüzünü Görmek İstiyor

Konya Ahmet, Biyonik Göz ile Sevgilisinin Yüzünü Görmek İstiyor

26 dakika önce

Ahmet, biyonik göz ile sevgilisinin yüzünü görmek istiyorKonya'da doğuştan görme engelli Ahmet Özkan (22), kararan dünyasını, biyonik gözle aydınlatmak istiyor.

Ahmet, biyonik göz ile sevgilisinin yüzünü görmek istiyor

Konya'da doğuştan görme engelli Ahmet Özkan (22), kararan dünyasını, biyonik gözle aydınlatmak istiyor. Yapılan tetkiklerinde biyonik göz ameliyatıyla görebileceğini öğrenen Özkan, 300 bin lira olan biyonik gözün maliyetini Sosyal Güvenlik Kurumu karşılamadığı için hayırseverlerin yardımını bekliyor. Tek hayalinin sevgilisinin yüzünü görmek olduğunu ifade eden Özkan, Eğer biyonik göz ameliyatı olursam görebileceğim. Gözüm açılırsa, sevdiğim kızı görmek istiyorum. En büyük hayalim onun yüzünü görebilmek. Devletten, iş insanlarından yardım bekliyorum. Spor camiasından yardım bekliyorumö dedi.

Görme engelli Ahmet Özkan, yapılan tetkiklerde biyonik gözle görebileceğini öğrendi; ancak bu sevinci SGK'nın biyonik göz maliyetini karşılamadığını öğrenince yarıda kaldı. Sanayide kaynak ustası olarak çalışan babasının da 300 bin lira olan ameliyat parasını karşılayamayınca, hayırseverlerin yardımını beklemeye başladı.

Daha önce ameliyat olduğunu, fakat görme yeteneğini kazanamadığını ifade eden Ahmet Özkan, Daha önce bir ameliyat oldum; ancak gözüm açılmadı. Sadece gözümdeki katarak alındı. Bana hastanede biyonik göz ameliyatı olursam gözün açılabilir, dediler. Biyonik göz ameliyatının Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığını öğrendim. Bu ameliyatın gerçekleşmesi için de 300 bin lira para gerekiyor. Bu ameliyatı devlet karşılamıyor. Ben de umudumu hayırsever iş adamlarında arıyorum. Artık sesimi kim duyarsa yardım bekliyorum.ö diye konuştu.

SEVDİĞİM KIZI GÖRMEK İSTİYORUM

Kız arkadaşıyla evlilik planları yaptığını ve onu görebilmeyi çok istediğini söyleyen Ahmet Özkan şunları söyledi

İnsanların yüzlerini, uzun veya kısa olduklarını, seslerinden şekillendirmeye çalışıyorum. Eğer biyonik göz ameliyatı olursam görebileceğim. Gözüm açılırsa, çocukluk arkadaşım, sevdiğim kızı görmek istiyorum. En büyük hayalim onun yüzünü görebilmek. Devletten, iş insanlarından yardım bekliyorum. Spor camiasından yardım bekliyorum.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:23 Kaynak: DHA
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