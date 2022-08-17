AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu

17.08.2022 17:02
AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu

Konya AK Parti Milletvekili Tahir Akyürek, Seydişehir'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Konya AK Parti Milletvekili Tahir Akyürek, Seydişehir'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Şaban Cengiz Kültür Merkezinde AK Parti Yönetim Kurulu, AK Parti Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve Belediye Meclis üyeleriyle bir araya gelen Akyürek, dünyada yaşanan küresel kriz nedeniyle ülkemizin de bir sarsıntı geçirdiğini ama bu sarsıntıyı çabuk atlatarak rahatlama sürecine geçildiğini belirtti.

Akyürek, "Dünya tarihinde 21 sene kesintisiz tek başına iktidar olan biziz. Değişmeden gelişmemizi sağladık. Mevlana'nın pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağımız inançlarımız ve değerlerimiz de sabit kalmak üzere 72 milletle ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle 2023 seçimlerinden de yine başarıyla çıkacağız." dedi.

Yapımı devam eden Alacabel tünelinde de incelemelerde bulunan Akyürek, Orta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan bu tünelin bitirilmesi için yoğun bir çaba harcandığını vurguladı.

Akyürek, Eti Alüminyum Tesislerini, Seyitharun Veli Bulvarındaki esnafı ve Tınaztepe Mağarasını da ziyaret etti.

Akyürek'e Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Meryem Semerci, Gençlik Kolları Başkanı, Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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